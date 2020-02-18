Гуаидо: "Роснефть" должна участвовать в "освобождении" Венесуэлы

МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что желает участия российской компании "Роснефть" в "освобождении" страны и рассчитывает на иностранные инвестиции в нефтяной отрасли.
"Роснефть не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры (действующего правительства - ред.)", - заявил политик в ходе выступления в оппозиционном парламенте страны, цитаты приводятся в Twitter Национальной ассамблеи.
Оппозиционер назвал поддержку действующего правительства преступлением и актом войны против народа страны, однако выразил надежду на увеличение иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.
"Мы хотим притока иностранных инвестиций для увеличения добычи нефти в стране", - добавил Гуаидо.
США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.