Гуаидо: "Роснефть" должна участвовать в "освобождении" Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе

МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что желает участия российской компании " Роснефть " в "освобождении" страны и рассчитывает на иностранные инвестиции в нефтяной отрасли.

"Роснефть не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы , а не в поддержке диктатуры (действующего правительства - ред.)", - заявил политик в ходе выступления в оппозиционном парламенте страны, цитаты приводятся в Twitter Национальной ассамблеи.

Оппозиционер назвал поддержку действующего правительства преступлением и актом войны против народа страны, однако выразил надежду на увеличение иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.

"Мы хотим притока иностранных инвестиций для увеличения добычи нефти в стране", - добавил Гуаидо.