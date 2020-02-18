Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T22:54+0300
https://ria.ru/20200218/1564945612.html
Гуаидо: "Роснефть" должна участвовать в "освобождении" Венесуэлы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/51/1563145105_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_d62aaab1b7edb4c483d1b1b7ea0a92c1.jpg
РИА Новости

Гуаидо: "Роснефть" должна участвовать в "освобождении" Венесуэлы

22:54 18.02.2020
2083
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что желает участия российской компании "Роснефть" в "освобождении" страны и рассчитывает на иностранные инвестиции в нефтяной отрасли.
"Роснефть не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры (действующего правительства - ред.)", - заявил политик в ходе выступления в оппозиционном парламенте страны, цитаты приводятся в Twitter Национальной ассамблеи.
Оппозиционер назвал поддержку действующего правительства преступлением и актом войны против народа страны, однако выразил надежду на увеличение иностранных инвестиций в нефтяную отрасль.
"Мы хотим притока иностранных инвестиций для увеличения добычи нефти в стране", - добавил Гуаидо.
США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 20:01
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
33730948
Обсудить 3
Хуан ГуаидоРоснефтьВенесуэлаСШАЭкономика
Популярные комментарии
И чего его не шлепнут, как американцы иранского генерала?
18 февраля, 23:00
Александр Невский
2300000
у меня другой вопрос: почему его до сих пор не арестовали? Показывать излишнюю демократичность в этом случае нелепо, когда Гуаидо открыто говорит и действует для свержения власти Мадуро.
18 февраля, 23:14
АПАлександр Перов
1400000
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент России Владимир Путин во время интервью газете Il Corriere della Sera
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
14:33Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
Лента новостейМолния