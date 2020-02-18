"Роснефть" не преследует политические цели в Венесуэле

"Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели", - подчеркивает компания.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.