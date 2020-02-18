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"Роснефть" не преследует политические цели в Венесуэле
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РИА Новости

"Роснефть" не преследует политические цели в Венесуэле

23:17 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Деятельность "Роснефти" на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели, говорится в заявлении российской компании.
"Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели", - подчеркивает компания.
"Роснефть" отмечает, что стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. "Деятельность компании в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и трейдингом (поставки нефти на условиях предоплаты и встречные поставки нефтепродуктов), осуществляется в рамках заключенных до введения санкций контрактов и направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов", - отмечает "Роснефть".
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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