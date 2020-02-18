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"Роснефть" рассмотрит варианты юридической защиты своей "дочки"
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РИА Новости

"Роснефть" рассмотрит варианты юридической защиты своей "дочки"

23:16 18.02.2020 (обновлено: 23:19 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд "Роснефти"
Стенд Роснефти
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Роснефть" после изучения опубликованных документов Минфина США по санкциям к ее трейдинговой "дочке" Rosneft Trading SA рассмотрит варианты юридической защиты, говорится в заявлении компании.
"После изучения опубликованных документов компания рассмотрит варианты юридической защиты", - заявила "Роснефть".
Стенд компании Роснефть
Вчера, 22:35
"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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