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Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
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РИА Новости

Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

22:39 18.02.2020 (обновлено: 23:10 18.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Положения закона распространяются на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия и почетными званиями СССР или России при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.
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Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольРоссияОбщество
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