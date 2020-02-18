Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

Положения закона распространяются на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия и почетными званиями СССР или России при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.