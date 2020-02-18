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"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании
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РИА Новости

"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании

22:35 18.02.2020 (обновлено: 23:33 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкции против трейдерской "дочки" "Роснефти" стали примером произвола США, заявил в эфире "Коммерсант FM" официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Мы можем сразу сказать, что никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделение в США никогда не занималось", — отметил он.
Леонтьев напомнил, что компания действует в рамках международного права и не нарушала санкционные режимы, что не единожды подтверждал американский регулятор.
"Но чтобы говорить о каких-то конкретных действиях, нам надо на руки получить документы", — сказал представитель компании.
Владимир Джабаров
Вчера, 20:15
"Умные головы". Сенатор уверен, что в "Роснефти" обойдут санкции США
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Он также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.
США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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СанкцииСанкции в отношении РоссииМихаил ЛеонтьевРоснефтьРоссияСШАЭкономика
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