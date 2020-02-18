"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании

"Мы можем сразу сказать, что никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделение в США никогда не занималось", — отметил он.

Леонтьев напомнил, что компания действует в рамках международного права и не нарушала санкционные режимы, что не единожды подтверждал американский регулятор.

"Но чтобы говорить о каких-то конкретных действиях, нам надо на руки получить документы", — сказал представитель компании.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Он также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.