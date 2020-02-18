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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T05:10+0300
https://ria.ru/20200218/1564945018.html
Боевики используют американское оружие, заявили в Центре по примирению
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РИА Новости

Боевики используют американское оружие, заявили в Центре по примирению

22:29 18.02.2020 (обновлено: 05:10 19.02.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переданное силами США оружие используется группировками боевиков против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан", - сказал Журавлев.
Кроме того, по его словам, на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, "гражданское население северо-восточных районов Сирии массово покидает районы проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству".
"Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-Эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть из которых составляют семьи со стариками и детьми", - добавил он.
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
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