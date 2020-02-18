В Москве прошла премьера фильма "Калашников"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьера фильма, посвященного Премьера фильма, посвященного Михаилу Калашникову и приуроченного к 100-летию со дня рождения создателя всемирно известного автомата, прошла во вторник вечером в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом показа зрителей ознакомили с правилами поведения при пожаре. На большом экране были показаны подробные схемы эвакуационных выходов и общие правила поведения при возникновении сигнала системы оповещения или распоряжения сотрудника кинотеатра. На прошлой неделе в кинотеатре произошло короткое замыкание в электрооборудовании.

"Мне был интересен путь Михаила Тимофеевича Калашникова, а точнее Миши - молодого парня, который был из крестьянской семьи, без образования, воевал в танке и поставил себе цель, насмотревшись, как гибнут наши солдаты от немецкого автоматического оружия, сделать что-то, что может защитить от массового огня", - рассказал журналистам режиссер фильма Константин Буслов.

По его словам, судьба Калашникова - это путь человека, который смог стать великим конструктором, несмотря на жизненные трудности. "Я хотел сказать, что нет ничего невозможного в этой жизни, если ты себе ставишь цель. Про Михаила Калашникова не было снято ни одной картины художественной. Мне было интересно это экранизировать", - добавил он.

"Режиссер постарался изобразить Михаила Калашникова максимально человечным, не боящимся своих недостатков и комплексов, и, я думаю, что у него это получилось. Это кино о людях и о любви, о любви к работе и женщине", - рассказала журналистам актриса фильма Ольга Лерман.