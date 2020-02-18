Леопарду Эльбрусу установят протез задней лапы

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Леопард Эльбрус, которого доставили из Приморья, не сможет выжить в дикой природе из-за травм и останется жить в столичном зоопарке, ему могут установить протез задней лапы из-за атрофирования мышц, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".

"Сейчас у него проблемы с двумя задними лапами. Поэтому животное не может оставаться в природе. К сожалению, так как он к нам уже попал, не сможет вернуться в природу, так как он не может подпрыгивать. Если не получится восстановить задние конечности, то с помощью дружественной компании установим Леонарду протез. На данный момент идёт полное атрофирование мышц одной задней конечности", - сообщила Акулова.

Директор зоопарка отметила, что после проведения обследования и нескольких операций было замечено, что у животного также было несколько поздних следов от нападений хищных животных. Животное перенесло порядка семи анестезий, это очень много.

"Кошка перенесла много испытаний. Но у кошки большое желание к жизни", - пояснила директор зоопарка.

По ее словам, на данный момент самая главная задача - чтобы за 30 дней животное адаптировалось и выжило. Если за эти дни животное остаётся жить, то есть надежда на его восстановление.