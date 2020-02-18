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Леопарду Эльбрусу установят протез задней лапы
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РИА Новости

Леопарду Эльбрусу установят протез задней лапы

16:30 18.02.2020 (обновлено: 22:22 18.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Леопард Эльбрус, которого доставили из Приморья, не сможет выжить в дикой природе из-за травм и останется жить в столичном зоопарке, ему могут установить протез задней лапы из-за атрофирования мышц, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".
Глава Роспотребнадзора Светлана Радионова в Национальм парке Земля леопарда
27 сентября 2019, 08:09
Глава Росприроднадзора дала имя раненному в Приморье леопарду
"Сейчас у него проблемы с двумя задними лапами. Поэтому животное не может оставаться в природе. К сожалению, так как он к нам уже попал, не сможет вернуться в природу, так как он не может подпрыгивать. Если не получится восстановить задние конечности, то с помощью дружественной компании установим Леонарду протез. На данный момент идёт полное атрофирование мышц одной задней конечности", - сообщила Акулова.
Директор зоопарка отметила, что после проведения обследования и нескольких операций было замечено, что у животного также было несколько поздних следов от нападений хищных животных. Животное перенесло порядка семи анестезий, это очень много.
"Кошка перенесла много испытаний. Но у кошки большое желание к жизни", - пояснила директор зоопарка.
Дальневосточный леопард
20 сентября 2019, 07:22
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По ее словам, на данный момент самая главная задача - чтобы за 30 дней животное адаптировалось и выжило. Если за эти дни животное остаётся жить, то есть надежда на его восстановление.
"Будем смотреть какая у него опухоль (с левой стороны лопатки) - доброкачественная или злокачественная. Пока по документам, которые нам переданы, опухоль доброкачественная. Для подтверждения необходимо будет взять пробу", - заключила Акулова.
Самолет спешит на помощь: отправка раненого леопарда в Москву
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

Сотрудники Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

Во время подготовки леопарда к транспортировке во Владивостоке. Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

Сотрудники аэропорта во время транспортировки дальневосточного леопарда Leo 131M на борт самолета во Владивостоке
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

Самолет авиакомпании Россия, на котором доставят спасенного дальневосточного леопарда Leo 131M в Москву на лечение, в аэропорту Владивостока
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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ЭльбрусМосковский зоопаркМоскваОбщество
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