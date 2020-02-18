Леопарду Эльбрусу установят протез задней лапы

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.
Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.
Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.
Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.
Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.
Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.
В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.
В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.
Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.
Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.
Ветеринары приняли решение везти его в Москву.
Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.
Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.
В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.
В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.
В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.
В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.
Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.
Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.
Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.
Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.
Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.
В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.
Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.
Ветеринары приняли решение везти его в Москву.
Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.
В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.
В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.
Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.