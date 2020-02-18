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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T22:21+0300
https://ria.ru/20200218/1564944704.html
Обстановка в районах Сирии, подконтрольных коалиции США, осложняется
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339045_0:303:3072:2031_1036x0_80_0_0_edcfed16f9c6fbbb9b65b6f106d2d94a.jpg
РИА Новости

Обстановка в районах Сирии, подконтрольных коалиции США, осложняется

22:21 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в районах САР, подконтрольных возглавляемой США коалиции, осложняется, с начала года из Ирака прибыло 13 военных колонн с оружием сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами. Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами", - сказал Журавлев.
По его словам, продолжает осложняться обстановка в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции.
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