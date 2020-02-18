Обстановка в районах Сирии, подконтрольных коалиции США, осложняется

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в районах САР, подконтрольных возглавляемой США коалиции, осложняется, с начала года из Ирака прибыло 13 военных колонн с оружием сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами. Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами", - сказал Журавлев.
По его словам, продолжает осложняться обстановка в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции.