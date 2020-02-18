Путин ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотные летательные аппараты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан сторонами 28 марта 2019 года.
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Россия и Киргизия во время визита президента РФ Владимира Путина в марте прошлого года приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами накануне визита сообщал, что документ вносит изменения в соглашение от 2012 года о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы в Киргизии. Он отметил, что изменения касаются, в том числе, аренды и некоторых организационных вопросов.
Протокол также устраняет несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотников и устанавливает порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизии.
Как отмечается в заключения комитета СФ по обороне, реализация протокола позволит России ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.
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