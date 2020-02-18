Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T22:12+0300
https://ria.ru/20200218/1564944589.html
Трамп надеется на достижение крупной торговой сделки с Индией
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564310564_0:152:2047:1303_1036x0_80_0_0_67512ad5fb04123b33ce5cc9d6fdca36.jpg
РИА Новости

Трамп надеется на достижение крупной торговой сделки с Индией

22:12 18.02.2020
737
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение крупной торговой сделки с Индией.
Трамп 24 февраля прибудет в Индию вместе с первой с двухдневным визитом. Он посетит столицу страны Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат, на родине премьер-министра Нарендры Моди.
Американский лидер отметил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения на потом". "Я не знаю, произойдет ли это до выборов (президента США – ред.), но у нас будет очень хорошая сделка", - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Калифорнию.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 20:01
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
3720610
Обсудить 1
Дональд ТрампИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Обстановка в районах Сирии, подконтрольных коалиции США, осложняется
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Авиабаза Кант в Киргизии
Путин ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Штаб-квартира компании Repsol
США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
Российский рубль и американский доллар
Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда
Логотип компании Huawei
СМИ: суд отклонил иск Huawei к США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
14:33Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
14:31В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке
14:30Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
14:30Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке нашли коронавирус, выздоровела
Лента новостейМолния