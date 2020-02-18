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https://ria.ru/20200218/1564944516.html
AR-проект РИА Новости получил две премии Digital Communication Awards
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РИА Новости

AR-проект РИА Новости получил две премии Digital Communication Awards

22:09 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИван Громов
Иван Громов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Реконструкция РИА Новости в формате дополненной реальности (AR) "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2020. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник на площадке Deworkacy в деловом квартале "Красный Октябрь", награду за победу в номинациях "Digital-проекты и стратегии" и "Digital-Медиа&Инструменты. Интерактивный контент" от имени агентства принял руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Иван Громов.
"Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" – AR-реконструкция, которая позволяет не только донести до пользователя информацию о механике и последствиях стихии, но и вовлечь эмоционально, позволить ему пережить отдельные моменты рассказанной в проекте истории. Всего в проекте четыре сцены, в каждой из которых с разных сторон разворачивается один и тот же сюжет в различные временные промежутки и с нескольких точек зрения (от возникновения возгорания до восстановления леса). AR-реконструкция была опубликована в приложении РИА.Lab в декабре 2019 года.
© РИА Новости / Иван ГромовИван Громов
Иван Громов
© РИА Новости / Иван Громов
Иван Громов
"Конечно, мы гордимся наградами. Нам важно и радостно знать, что профессиональное сообщество отмечает наши проекты, как заслуживающие внимания и одобрения, – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. – Но эти награды мы воспринимаем, в том числе, как обязательство. Наше обязательство перед сообществом – не опускать планку, стать еще лучше и сильнее в следующем году".
Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".
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12 февраля, 12:28
РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
Жители села Молодежное в Луганской области.
16 февраля, 21:41
Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year
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Наталья ЛосеваРИА НовостиРоссияНовости агентстваОбщество
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