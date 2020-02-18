AR-проект РИА Новости получил две премии Digital Communication Awards

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Реконструкция РИА Новости в формате дополненной реальности (AR) "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2020. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник на площадке Deworkacy в деловом квартале "Красный Октябрь", награду за победу в номинациях "Digital-проекты и стратегии" и "Digital-Медиа&Инструменты. Интерактивный контент" от имени агентства принял руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Иван Громов.

"Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" – AR-реконструкция, которая позволяет не только донести до пользователя информацию о механике и последствиях стихии, но и вовлечь эмоционально, позволить ему пережить отдельные моменты рассказанной в проекте истории. Всего в проекте четыре сцены, в каждой из которых с разных сторон разворачивается один и тот же сюжет в различные временные промежутки и с нескольких точек зрения (от возникновения возгорания до восстановления леса). AR-реконструкция была опубликована в приложении РИА.Lab в декабре 2019 года.

"Конечно, мы гордимся наградами. Нам важно и радостно знать, что профессиональное сообщество отмечает наши проекты, как заслуживающие внимания и одобрения, – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. – Но эти награды мы воспринимаем, в том числе, как обязательство. Наше обязательство перед сообществом – не опускать планку, стать еще лучше и сильнее в следующем году".

Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".

РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.