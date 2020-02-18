Павленскому предъявили обвинения по "делу Гриво"

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому предъявлены обвинения по так называемому "делу Гриво" о размещении интимных видео, он будет отпущен на свободу и помещён под судебный контроль, сообщил его адвокат Яссин Бузру.
"Ему были предъявлены обвинения по так называемому делу Гриво. При этом суд принял решение не удовлетворять требование прокурора, который просил поместить под предварительное заключение моего подзащитного. Таким образом, он будет освобожден сегодня вечером и помещён под судебный король", - сказал адвокат журналистам.
Вместе с тем по делу о драке 31 декабря Павленскому не были предъявлены обвинения, он будет вызван в судебные органы ещё раз, отметил адвокат.
Ранее прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении российского художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.