Павленскому предъявили обвинения по "делу Гриво"

"Ему были предъявлены обвинения по так называемому делу Гриво. При этом суд принял решение не удовлетворять требование прокурора, который просил поместить под предварительное заключение моего подзащитного. Таким образом, он будет освобожден сегодня вечером и помещён под судебный король", - сказал адвокат журналистам.