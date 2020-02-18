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Религия и мировоззрение
2020-02-19T11:57+0300
https://ria.ru/20200218/1564944058.html
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
https://cdn25.img.ria.ru/images/92801/93/928019395_0:320:1331:1069_1036x0_80_0_0_cbcfff3b5e27859cf96b0c1e094df6a5.jpg
РИА Новости

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

21:33 18.02.2020 (обновлено: 11:57 19.02.2020)
84033
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.
"Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков", - сказал он в пресс-центре НСН.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Вчера, 18:14Религия и мировоззрение
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Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Объясняя свои слова, Смирнов заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров.
Протоиерей отметил, что выступает на стороне женщин. По мнению Смирнова, "командирами корабля, который плывет по житейскому морю" должны быть мужчины. Однако сейчас некоторые из них "не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать", добавил он.
При этом, он утверждает, что во фразе о проститутках не было ничего оскорбительного, так как это слово является литературным.
"И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре", - заключил священнослужитель.
В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
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17 февраля, 17:10Религия и мировоззрение
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Обсудить 396
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
предлагаю пойти дальше и требовать от попов заниматься церковью а не лезть в учителя "этики семейной жизни" видимо когда в семинарии озвучивали постулат "не судите и несудимы будете" данный попик пиво пил с послушницами
18 февраля, 21:52
вввася васильев
1601301452
Так пусть господин Смирнов покажет свою семью - жену, детей, квартиру, взятую в ипотеку - чтобы нам всем пример был, как надо.
18 февраля, 21:37
MYMake Yellowstone Great Again
1641822339
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