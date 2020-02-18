Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самолет Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в 21:20. По предварительным данным, борт следовал из Берлина.

Посадка прошла благополучно.

По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.

"Все в порядке", — добавил он.