Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в 21:20. По предварительным данным, борт следовал из Берлина.
Посадка прошла благополучно.
По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
"Все в порядке", — добавил он.
Глава Минпромторга был с рабочим визитом в Германии, где принял участие в конференции по инновациям.