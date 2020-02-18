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Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
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РИА Новости

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

21:32 18.02.2020 (обновлено: 23:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в 21:20. По предварительным данным, борт следовал из Берлина.
Посадка прошла благополучно.
По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
"Все в порядке", — добавил он.
Глава Минпромторга был с рабочим визитом в Германии, где принял участие в конференции по инновациям.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ВнуковоSukhoi SuperjetМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Пора бы этот самолёт ставить на прикол , поломка за поломкой .
18 февраля, 21:39
freizdorf
632012119
Да и Боинги все списывать - падают и падают.
18 февраля, 21:40
Адам Ваксель
145610029
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