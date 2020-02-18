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Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
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РИА Новости

Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА

21:30 18.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и посол США в Ливии Ричард Норланд обсудили урегулирование ливийского кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Twitter.
"В ходе встречи обсуждалось входящее в международную повестку ливийское урегулирование, роль (Ливийской – ред.) национальной армии в борьбе с терроризмом, а также обеспечение безопасности и суверенитета страны", - говорится в заявлении.
"Посол указал на заявленное маршалом Хафтаром обязательство по постоянному прекращению огня, а также подчеркнул обязательства сторон-участников берлинской международной конференции не допускать эскалацию, соблюдать эмбарго на оружие и придерживаться политического урегулирования конфликта", - сообщается в заявлении посольства США в Twitter.
В заявлении также отмечается, что встреча с Хафтаром стала первой поездкой Норланда в Ливию.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий ЛНА Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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