Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и посол США Ливии Ричард Норланд обсудили урегулирование ливийского кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Twitter.

"В ходе встречи обсуждалось входящее в международную повестку ливийское урегулирование, роль (Ливийской – ред.) национальной армии в борьбе с терроризмом, а также обеспечение безопасности и суверенитета страны", - говорится в заявлении.

"Посол указал на заявленное маршалом Хафтаром обязательство по постоянному прекращению огня, а также подчеркнул обязательства сторон-участников берлинской международной конференции не допускать эскалацию, соблюдать эмбарго на оружие и придерживаться политического урегулирования конфликта", - сообщается в заявлении посольства США в Twitter.

В заявлении также отмечается, что встреча с Хафтаром стала первой поездкой Норланда в Ливию.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий ЛНА Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.