Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владислав Сурков после освобождения от должности помощника президента РФ может уйти в творчество, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента.

"Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется", - сказал Калашников РИА Новости, добавив, что знает Суркова как очень талантливого и разностороннего человека.

Глава думского комитета, комментируя работу Суркова, отметил его вклад в создание минских соглашений. "То, что удалось в этих условиях создать "Минск", это большая заслуга, мне кажется, Суркова... Другое дело, что их не выполняет Украина, но это, к сожалению, вне наших возможностей, по большей части Запад должен заставить ее это сделать", - сказал Калашников.

Владислав Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области. Окончил Международный университет. Магистр экономических наук. С 20 сентября 2013 года Сурков занимал пост помощника президента РФ. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.