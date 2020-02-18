Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T21:24+0300
https://ria.ru/20200218/1564943756.html
Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564940696_0:200:2935:1851_1036x0_80_0_0_ae344ff8b2aff2bea5963d22f18ceaed.jpg
РИА Новости

Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество

21:24 18.02.2020
37602
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владислав Сурков после освобождения от должности помощника президента РФ может уйти в творчество, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента.
"Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется", - сказал Калашников РИА Новости, добавив, что знает Суркова как очень талантливого и разностороннего человека.
Глава думского комитета, комментируя работу Суркова, отметил его вклад в создание минских соглашений. "То, что удалось в этих условиях создать "Минск", это большая заслуга, мне кажется, Суркова... Другое дело, что их не выполняет Украина, но это, к сожалению, вне наших возможностей, по большей части Запад должен заставить ее это сделать", - сказал Калашников.
Помощник президента РФ Владислав Сурков
30 декабря 2019, 16:51
Сурков оказался в списке персон, которые повлияют на 2020 год
Владислав Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области. Окончил Международный университет. Магистр экономических наук. С 20 сентября 2013 года Сурков занимал пост помощника президента РФ. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Владислав Сурков
Вчера, 20:06
Биография Владислава Суркова
245645120
Обсудить 20
Леонид КалашниковВладислав СурковГосдума РФВ мире
Популярные комментарии
Пусть идет хоть в творчество, лучше - дальше от госслужбы.
18 февраля, 22:04
Константин Гоноровский
1710004
и как это отразится на ситуации
18 февраля, 21:30
Иван Иванов
891000
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Украинский военный
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
14:33Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
14:31В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке
14:30Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
14:30Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке нашли коронавирус, выздоровела
14:26В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа
Лента новостейМолния