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Правительство в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет
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РИА Новости

Правительство в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет

21:24 18.02.2020 (обновлено: 21:45 18.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ в среду внесет законопроект о поправках в федеральный бюджет России на 2020-2022 годы, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.
"Действительно, мы завтра их внесем в парламент, надеюсь, что парламент их быстро рассмотрит", - сказал Силуанов в телепрограмме "Право на справедливость" на Первом канале.
Он отметил, что правительство обычно готовит поправки в бюджет текущего года весной, и подготовка изменений в бюджет в первые два месяца нового года - это беспрецедентный случай, однако это делается для того, чтобы граждане страны почувствовали изменения от реализации мер, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Как сообщал Минфин, поправками предполагается увеличение доходов в 2020 году на 214 миллиардов рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, в 2022 году - на 755 миллиардов. А расходы бюджета в текущем году, согласно им, вырастут по сравнению с цифрами в действующем документе на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,19 триллиона, и в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона.
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Уточнялось, что поправки позволят профинансировать меры из послания Путина - в том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.
В целом же расходы бюджета РФ на реализацию мер из послания на период с 2020 по 2022 год совокупно составят 4,57 триллиона рублей, а профицит бюджета на 2020 год сохранится, как ранее и планировалось, на уровне 0,8% ВВП; на 2021 и 2022 годы же он увеличивается на 0,1 процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
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Антон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФРоссияЭкономика
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