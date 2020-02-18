Правительство в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет

"Действительно, мы завтра их внесем в парламент, надеюсь, что парламент их быстро рассмотрит", - сказал Силуанов в телепрограмме "Право на справедливость" на Первом канале

Он отметил, что правительство обычно готовит поправки в бюджет текущего года весной, и подготовка изменений в бюджет в первые два месяца нового года - это беспрецедентный случай, однако это делается для того, чтобы граждане страны почувствовали изменения от реализации мер, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию

Как сообщал Минфин, поправками предполагается увеличение доходов в 2020 году на 214 миллиардов рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, в 2022 году - на 755 миллиардов. А расходы бюджета в текущем году, согласно им, вырастут по сравнению с цифрами в действующем документе на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,19 триллиона, и в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона.

Уточнялось, что поправки позволят профинансировать меры из послания Путина - в том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.