Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Советник председателя партии "За правду" актер Советник председателя партии "За правду" актер Иван Охлобыстин сообщил, что партия планирует выступать за отмену Единого государственного экзамена.

Ранее в России была создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин.

"Помимо кино еще у нас много проблем, много преимуществ, много недостатков. Сейчас это невозможно предложить. Но среди прочего при первой же возможности мы отменим систему ЕГЭ . Это многим будет приятно. Родители - это все наши потенциальные избиратели", - сказал Охлобыстин на пресс-конференции.

Кроме этого, он добавил, что сам является многодетным отцом. "ЕГЭ - совершенно бессмысленный введенный инструмент, не делающий наших детей просвещеннее, более того, отбирающий у них возможность получения академического образования в силу расфокусировки. Она (система ЕГЭ) чуждая, давно изжившая себя система, которая не дает возможности детям развиваться", - пояснил Охлобыстин.

Также нас очень тревожит невозможность детям из малообеспеченных семей - а это большинство россиян - …даже надеяться на получение высшего образования, потому что бюджетных мест очень мало. Иван Охлобыстин советник председателя партии "За правду", актер советник председателя партии "За правду", актер

ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.