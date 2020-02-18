Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T23:23+0300
https://ria.ru/20200218/1564943412.html
Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155569/33/1555693322_0:276:3072:2004_1036x0_80_0_0_ce36a1ffdd1ba948d8bdcd7cbe140d8a.jpg
РИА Новости

Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ

21:06 18.02.2020 (обновлено: 23:23 18.02.2020)
5803
© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Советник председателя партии "За правду" актер Иван Охлобыстин сообщил, что партия планирует выступать за отмену Единого государственного экзамена.
Ранее в России была создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин.
"Помимо кино еще у нас много проблем, много преимуществ, много недостатков. Сейчас это невозможно предложить. Но среди прочего при первой же возможности мы отменим систему ЕГЭ. Это многим будет приятно. Родители - это все наши потенциальные избиратели", - сказал Охлобыстин на пресс-конференции.
Кроме этого, он добавил, что сам является многодетным отцом. "ЕГЭ - совершенно бессмысленный введенный инструмент, не делающий наших детей просвещеннее, более того, отбирающий у них возможность получения академического образования в силу расфокусировки. Она (система ЕГЭ) чуждая, давно изжившая себя система, которая не дает возможности детям развиваться", - пояснил Охлобыстин.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
17 февраля, 16:09
В Москве проведут конкурс лучших советов по подготовке к ЕГЭ

Также нас очень тревожит невозможность детям из малообеспеченных семей - а это большинство россиян - …даже надеяться на получение высшего образования, потому что бюджетных мест очень мало.

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
советник председателя партии "За правду", актер
ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.
Несмотря на почти 20-летнюю историю ЕГЭ - эксперимент по введению единого государственного экзамена был запущен постановлением правительства от 16 февраля 2001 года - отношение к нему остается неоднозначным, регулярно появляются предложения по отмене ЕГЭ, внесению в него изменений. В Госдуме звучали предложения об отказе от ЕГЭ как вступительного экзамена в вузы и разработке законопроекта о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ. Как заявлял ректор МГУ имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий, Единый государственный экзамен стал неким социальным лифтом, однако этот лифт не может вместить в себя всю широту образования.
Пробный ЕГЭ по китайскому языку в Чите
11 февраля, 12:38Россия-Китай: Главное
В РФ все больше школьников планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку
174411519
Обсудить 14
Партия "За правду"Виктор СадовничийГосдума РФЗахар ПрилепинИван ОхлобыстинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Партия "Мы за Взятки"!
18 февраля, 21:17
Валерий Камаев
63001747
ЕГЭ практически обнулил коррупционную составляющую приемных экзаменов в ВУЗы и никакого здравого смысла в их отмене НЕТ. Или Вы страстно хотите вернуть взяточничество в приемные комиссии? Может есть Личная заинтересованность?
18 февраля, 21:43
Валерий Камаев
71001647
Рекомендуем
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
14:33Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
14:31В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке
14:30Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
14:30Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке нашли коронавирус, выздоровела
14:26В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа
Лента новостейМолния