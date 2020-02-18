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Религия и мировоззрение
2020-02-18T21:00+0300
https://ria.ru/20200218/1564943282.html
Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
https://cdn24.img.ria.ru/images/51148/41/511484147_0:104:1024:680_1036x0_80_0_0_6c500e7e794854e3807af952dd2f3e0f.jpg
РИА Новости

Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории

21:00 18.02.2020
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© Flickr / oliverdФлаг Черногории. Архивное фото
Флаг Черногории. Архивное фото
© Flickr / oliverd
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории осудил сожжение национального флага Черногории и отверг какую-либо причастность к нему участников массовых собраний верующих против закона о религиозных объединениях.
Полиция Черногории сообщила во вторник о задержании трех жителей севера страны по подозрению в том, что они 16 февраля сорвали на улице в городе Будва национальный флаг и подожгли его, сняв происходящее на сотовый телефон. Прокуратура обвинила их в оскорблении государственных символов, суд наложил меру ареста на 30 дней.
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"Митрополия Черногорско-Приморская и остальные епархии СПЦ в Черногории вместе с верующими и духовенством осуждают сожжение и оскорбление государственных символов Черногории как беспрецедентный акт вандализма. Не может быть ясно, кому и с какой целью нужен такой бесчестный акт, идет ли речь о выражении недовольства или обдуманной провокации из чьей-то политической кухни", - обнародовала митрополия заявление совета епископов.
Сербские архиереи подчеркнули, что возмущены выступлениями представителей властей и НКО, которые "абсолютно безосновательно и необдуманно связывают такие подлые действия с теми, кто участвует в шествиях верующих".
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"Мы не уверены, что нет злого умысла в том, чтобы это было использовано в рамках сфабрикованной кампании, которая в СМИ представляет шествия как нападение на государство", – отметили владыки и призвали к братскому миру и единству.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияВ мире
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