Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории

БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Совет епископов Совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории осудил сожжение национального флага Черногории и отверг какую-либо причастность к нему участников массовых собраний верующих против закона о религиозных объединениях.

Полиция Черногории сообщила во вторник о задержании трех жителей севера страны по подозрению в том, что они 16 февраля сорвали на улице в городе Будва национальный флаг и подожгли его, сняв происходящее на сотовый телефон. Прокуратура обвинила их в оскорблении государственных символов, суд наложил меру ареста на 30 дней.

"Митрополия Черногорско-Приморская и остальные епархии СПЦ в Черногории вместе с верующими и духовенством осуждают сожжение и оскорбление государственных символов Черногории как беспрецедентный акт вандализма. Не может быть ясно, кому и с какой целью нужен такой бесчестный акт, идет ли речь о выражении недовольства или обдуманной провокации из чьей-то политической кухни", - обнародовала митрополия заявление совета епископов.

Сербские архиереи подчеркнули, что возмущены выступлениями представителей властей и НКО, которые "абсолютно безосновательно и необдуманно связывают такие подлые действия с теми, кто участвует в шествиях верующих".

"Мы не уверены, что нет злого умысла в том, чтобы это было использовано в рамках сфабрикованной кампании, которая в СМИ представляет шествия как нападение на государство", – отметили владыки и призвали к братскому миру и единству.

Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.