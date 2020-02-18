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МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
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РИА Новости

МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли

20:59 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с антироссийскими шагами США.
США во вторник ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, обвинив их в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. По словам высокопоставленного представителя администрации США, санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, Вашингтон готовы принимать и другие меры. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее дочек в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Деструктивная санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряженность. Политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе США ввели санкции в отношении ряда предприятий отечественного оборонного комплекса, теперь – против одной из дочерних фирм компании "Роснефть".
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"Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что за санкциями США стоит желание создать преимущества для американских компаний.
"Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Оба последних случая – из этого ряда", - отметили в МИД РФ.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоснефтьРоссияСШАВ мире
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