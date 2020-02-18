МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционная политика Санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с антироссийскими шагами США.

США во вторник ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, обвинив их в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. По словам высокопоставленного представителя администрации США, санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, Вашингтон готовы принимать и другие меры. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее дочек в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Деструктивная санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряженность. Политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе США ввели санкции в отношении ряда предприятий отечественного оборонного комплекса, теперь – против одной из дочерних фирм компании "Роснефть".

"Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за санкциями США стоит желание создать преимущества для американских компаний.