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Медиавойны
2020-02-18T21:28+0300
https://ria.ru/20200218/1564943130.html
МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
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РИА Новости

МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ

20:57 18.02.2020 (обновлено: 21:28 18.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Действия британского медиарегулятора Ofcom, который наложил штраф на держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия", продиктованы политическим заказом, заявил департамент информации и печати МИД России.
Ofcom оштрафовал держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов. Причиной стала новостная программа "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила РИА Новости, что регулятор изучает две программы "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.
Стенд телекомпании НТВ
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"Рассматриваем решение британского медиарегулятора "Ofcom" о наложении штрафа на держателя лицензии телеканала "НТВ-МИР Балтия" – "Балтийский медиа альянс" – по обвинению в нарушении правил вещания в качестве очередного проявления дискриминационной политики властей Великобритании, направленной на вытеснение из западного информационного пространства российского медиаконтента и подавление альтернативных точек зрения", - отметили в МИД.
"Не приходится сомневаться в том, что действия регулятора продиктованы политическим заказом: они полностью следуют в русле усилий официального Лондона по "заматыванию" хода расследования инцидента в Солсбери, сокрытию от общественности деталей дела и пресечению неудобных дискуссий на эту тему", - добавляется в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в прошлом году Ofcom уже рассматривал санкции в отношении "НТВ-Мир Балтия" в связи с показом сюжета о "деле Скрипалей", а в июле 2019 года британский надзорный орган без решения суда оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов по надуманному обвинению в нарушении принципа беспристрастности.
"Таким образом, официальный Лондон снова использует медиарегулятор в качестве карательного инструмента в отношении СМИ. Помимо этого, в ход идет нагнетание атмосферы "токсичности" вокруг российских медиа и их прямая дискриминация, как например, во время проведения в Лондоне 10-11 июля 2019 года международной конференции по свободе СМИ, куда не были допущены "RT" и "Sputnik", - отметили в МИД РФ.
Ведомство призвало международные структуры и прежде всего представителя ОБСЕ по СМИ Арлема Дезира отреагировать на действия британских властей в отношении СМИ.
Студия телекомпании НТВ
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МедиавойныOfcomМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛондонРоссияВ мире
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