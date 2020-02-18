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Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
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РИА Новости

Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК

21:19 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд "Роснефть"
Стенд Роснефть
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, сообщает "Роснефть".
"Стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики", - отмечает компания.
Сечин подчеркнул, что ценит доверительные отношения, которые существуют между компанией и республикой. "Надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно", - заявил он.
"Роснефть" отмечает, что является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию: объем собственной добычи в стране составляет около 1,6 миллиона тонн нефти в год, однако на переработку поступает преимущественно российское сырье. В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 миллиона тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну, подчеркивается в релизе.
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Кроме того, "Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: компания владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ, отмечает "Роснефть".
Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".
В декабре Лукашенко говорил, что Белоруссия купит у России 24-25 миллионов тонн нефти, однако из-за отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако долгосрочные контракты на поставки российский нефти в Белоруссию к настоящему времени не заключены.
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Александр ЛукашенкоРоснефтьИгорь СечинБелоруссияЭкономика
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