Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая, следует из решений оперативного штаба по коронавирусу.
"С 00 часов 00 минут местного времени 19 февраля 2020 года временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных целях гражданам Китайской Народной Республики", - говорится в решении.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, указывается в сообщении.
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