Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мораторий на упоминание имён инициаторов нападений на детские образовательные учреждения помог бы сократить число их возможных последователей и способствовал их скорейшему забвению, считает член президиума Координационного совета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов.

ФСБ России сообщила, что во вторник в Крыму была пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, что силовики задержали их исполнителей: жителей Керчи 2004 и 2003 годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные устройства.

"В настоящее время налицо все признаки массового увлечения определенной части молодежи деструктивными субкультурами, которые связаны с темами скулшутинга (стрельбы в школах)", - сказал Каширов.

Он привёл экспертные данные Медиасовета КС НСБ, что в русскоязычном сегменте интернета суммарная аудитория сообществ, посвященных данной тематике, может составлять свыше 400 тысяч человек.

По мнению эксперта, каждое новое ЧП раскачивает "маятник", появляется героизация определенных персонажей и желание у ряда экзальтированных, впечатлительных и зачастую девиантных молодых людей подражать и идти по этому же пути.