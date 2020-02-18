Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мораторий на упоминание имён инициаторов нападений на детские образовательные учреждения помог бы сократить число их возможных последователей и способствовал их скорейшему забвению, считает член президиума Координационного совета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов.
ФСБ России сообщила, что во вторник в Крыму была пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, что силовики задержали их исполнителей: жителей Керчи 2004 и 2003 годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные устройства.
"В настоящее время налицо все признаки массового увлечения определенной части молодежи деструктивными субкультурами, которые связаны с темами скулшутинга (стрельбы в школах)", - сказал Каширов.
Он привёл экспертные данные Медиасовета КС НСБ, что в русскоязычном сегменте интернета суммарная аудитория сообществ, посвященных данной тематике, может составлять свыше 400 тысяч человек.
По мнению эксперта, каждое новое ЧП раскачивает "маятник", появляется героизация определенных персонажей и желание у ряда экзальтированных, впечатлительных и зачастую девиантных молодых людей подражать и идти по этому же пути.
"Поэтому со своей стороны мы предлагаем ввести мораторий на упоминание инициаторов нападений на детские образовательные учреждения вплоть до забвения и ухода актуальности данной опасной проблематики", - сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующие обращения будут направлены в парламент РФ, правительство РФ и администрацию президента.
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