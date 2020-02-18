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Религия и мировоззрение
2020-02-18T20:47+0300
https://ria.ru/20200218/1564942791.html
Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/53/1559175373_0:174:1920:1254_1036x0_80_0_0_f4d17d8d66d8fbbb5a09f9d2ed886a9a.jpg
РИА Новости

Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве

20:47 18.02.2020
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© Фото : Pixabay/ PexelsМужчина играет на гитаре
Мужчина играет на гитаре
© Фото : Pixabay/ Pexels
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) и Служба помощи "Милосердие" приглашает волонтеров, которые умеют или хотят научиться играть на музыкальных инструментах, чтобы помочь пациентам отделения соматопсихиатрии ГКБ №1 имени Пирогова, сообщил РИА Новости руководитель проекта ФАП "Школа общественного действия" Павел Федосов.
"В рамках проекта "Школа общественного действия" проходят еженедельные добровольческие практики для всех желающих, где люди могут поработать "в поле" под присмотром опытных специалистов. Теперь такая практика стартует в Первой градской больнице", - сказал РИА Новости Федосов.
По словам координатора волонтерской группы в отделении соматопсихиатрии Первой градской больницы, музыкального терапевта и клинического психолога Антона Черепанова, специальной подготовки волонтерам не нужно: перед началом работы проведут получасовой инструктаж.
"Желательно, чтобы волонтер умел играть на музыкальном инструменте, например, гитаре – так можно сразу исполнить песню. Но это необязательно. И специального образования, например психологического или медицинского, тоже не нужно. Если человек чувствует в себе искреннее желание и готовность помогать, встречаться с людьми в больнице, неважно, где и чему он учился. Тут нужно человеческое отношение - этому почти нигде не учат", - сказал РИА Новости Черепанов.
Он отметил, что главное и для пациентов, и для волонтеров – сама встреча. На одно посещение уйдет порядка 2,5 часов: получасовой инструктаж, 1,5 часа с пациентами (в основном лежачими) и еще полчаса рефлексии.
"После занятий проводим круг рефлексии, наливаем чай и делимся впечатлении. Этим ценна работа в волонтерской группе: один человек не все замечает. Мы обсуждаем изменения в состоянии наших пациентов и радуемся этому", - рассказал Черепанов.
"Музыку слышат все болящие: в тяжком состоянии, в любом расстройством души и тела! Она проникает в сердца и остается там приятным эхом! Реально возвращает желания, настрой, аппетит. Мы пробовали даже в реанимации, и доктора удивлялись положительной динамике состояний некоторых болящих", - приводит пресс-служба ФАП слова координатора добровольцев службы "Милосердия" Алены Дорофеевой-Любимовой.
Волонтеры будут посещать Первую градскую еженедельно. Также участники "Школы общественного действия" ФАП практикуются в Центре содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь", психоневрологических интернатах Москвы, в ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и других площадках, сообщают в Фонде Андрея Первозванного.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
фото участников проекта Школа общественного действия Фонда Андрея Первозванного
13 февраля, 11:51Религия и мировоззрение
В Москве расскажут, как изменить жизнь с помощью волонтерства
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