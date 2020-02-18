США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не ведут переговоров с официальными представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но получают информацию от других стран, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Дискуссии ведутся все время. Не нами, но другими, к примеру, норвежцами с режимом. У нас нет действующего посольства в Каракасе, но у многих других стран есть. Так что они говорят с представителями режима…и нам предоставляют информацию об этом", - сказал он журналистам на брифинге.
Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.