США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран

"Дискуссии ведутся все время. Не нами, но другими, к примеру, норвежцами с режимом. У нас нет действующего посольства в Каракасе, но у многих других стран есть. Так что они говорят с представителями режима…и нам предоставляют информацию об этом", - сказал он журналистам на брифинге.