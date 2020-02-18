Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T20:45+0300
https://ria.ru/20200218/1564942724.html
США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
https://cdn25.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1036x0_80_0_0_4a16c7956bb92ba96e04b02a01f751eb.jpg
РИА Новости

США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран

20:45 18.02.2020
109
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США не ведут переговоров с официальными представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но получают информацию от других стран, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Дискуссии ведутся все время. Не нами, но другими, к примеру, норвежцами с режимом. У нас нет действующего посольства в Каракасе, но у многих других стран есть. Так что они говорят с представителями режима…и нам предоставляют информацию об этом", - сказал он журналистам на брифинге.
Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
20:01
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
010003
Обсудить 0
Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира компании Repsol
США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
Солдаты армии Израиля на учениях
Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
Флаг Черногории. Архивное фото
Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Здание Госдепартамента в США
В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Россия может обжаловать санкции по Rosneft Trading, заявили в Совфеде
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Стенд Роснефть
Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44МИД поприветствовал решение Южного Судана об административной реформе
21:42Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:24Правительство в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
Лента новостейМолния