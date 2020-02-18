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МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
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РИА Новости

МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading

20:40 18.02.2020 (обновлено: 21:03 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading, заявили в российском МИД.
"Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Дипломаты отметили, что ограничительные меры не смогут отразиться на сотрудничестве с законными властями любой страны, включая Венесуэлу, Сирию или Иран. При этом, с помощью давления США стремятся подчинить весь мир своей воле, добавили в МИД.
"Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнули говорится в сообщении.
Вашингтон 18 февраля ввел санкции против одной из дочерних фирм компании "Роснефть" — компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.
В администрации США сообщили, что эти меры стали ответом на участие в торговле венесуэльской нефтью.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
19:56
Россия может обжаловать санкции по Rosneft Trading, заявили в Совфеде
76151112
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РоснефтьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Достало уже это мычание, меры принимайте. Отберите всю собственность у Макдоналдс и передайте Роснефти. В рамках компенсации за преступления американского режима. Противно уже наш МИД слушать. Сегодня вот 50 млрд по суду на страну повесили, пару дней назад медалей лишили. Мне интересно, в правительстве достоинство у кого-нибудь есть. Или мы будем всякую дурь обсуждать - о том что думает Водонаева и включать ли бога в конституцию.
18 февраля, 21:07
МСМаксим Солдусов
1200013
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