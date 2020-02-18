МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва категорически не приемлет санкции Москва категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading, заявили в российском МИД

"Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что ограничительные меры не смогут отразиться на сотрудничестве с законными властями любой страны, включая Венесуэлу, Сирию или Иран. При этом, с помощью давления США стремятся подчинить весь мир своей воле, добавили в МИД.

"Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнули говорится в сообщении.

"Роснефть" — компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Вашингтон 18 февраля ввел санкции против одной из дочерних фирм компании— компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.