США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле

"Repsol всегда соблюдала американские законы и американские санкции во всей ее деятельности. Представители Repsol всегда говорили, что они являются международной компанией, которая соблюдает закон везде. Несомненно, что у нас будет еще больше разговоров с испанскими представителями и с Repsol. И по мере того, как мы продвигаемся, некоторая деятельность Repsol должна будет измениться. И это относится и к другим нефтяным компаниям в том числе", - сказал Абрамс журналистам в ходе брифинга.