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США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
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РИА Новости

США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле

20:36 18.02.2020
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© РИА Новости/Аврора . Repsol YPFШтаб-квартира компании Repsol
Штаб-квартира компании Repsol
© РИА Новости/Аврора . Repsol YPF
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Испанская нефтяная компания Repsol, как и другие компании, должна будет изменить свою деятельность по Венесуэле в связи с американскими санкциями, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
США во вторник ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, обвинив их в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. По словам высокопоставленного представителя администрации США, санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию: Вашингтон готов принимать и другие меры. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
"Repsol всегда соблюдала американские законы и американские санкции во всей ее деятельности. Представители Repsol всегда говорили, что они являются международной компанией, которая соблюдает закон везде. Несомненно, что у нас будет еще больше разговоров с испанскими представителями и с Repsol. И по мере того, как мы продвигаемся, некоторая деятельность Repsol должна будет измениться. И это относится и к другим нефтяным компаниям в том числе", - сказал Абрамс журналистам в ходе брифинга.
В то же время Абрамс отказался комментировать, получит ли компания Chevron разрешение на ведение бизнес с Венесуэлой. Ранее министерство финансов США продлило американской энергетической компании Chevron разрешение на работу в Венесуэле до 22 апреля.
В январе 2019 года США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, однако выдали Chevron 6-месячную лицензию на продолжение работ и затем продлевали лицензию каждые три месяца. У Chevron есть совместные проекты с PDVSA, в которых работают тысячи венесуэльцев.
Владимир Джабаров
19:34
Санкции США по Rosneft Trading можно обойти, считает Джабаров
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Министерство финансов СШАPDVSARepsol YPFВенесуэлаСШАИспанияВ мире
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