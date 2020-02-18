Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. В израильской армии создадут специальное подразделение, которое займётся планированием военной стратегии и координацией действий в свете иранской угрозы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Еще одно изменение, которое вступает в силу в свете возникающей угрозы со стороны Ирана , - это создание нового подразделения во главе с офицером в звании бригадного генерала. Подразделение будет уделять больше внимания военной стратегии и сконцентрируется на разработке и планировании военной кампании на иранском направлении. Осуществление операций останется прерогативой главного штаба, который занимается этим и сегодня", - заявил официальный представитель армии полковник Зильберман.

Это новшество вводится в рамках изменений в структуре генштаба Армии обороны Израиля, которые были предложены начальником генштаба Авивом Кохави и одобрены министром обороны Нафтали Беннетом.

"Изменения продиктованы необходимостью укреплять обороноспособность Израиля в свете растущей угрозы со стороны Ирана, а также потребностью переориентировать армию на решение стратегических вопросов", - отмечается в сообщении израильских военных.