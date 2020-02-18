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Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
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РИА Новости

Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая

20:34 18.02.2020 (обновлено: 21:15 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. С полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями.
Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
16:10
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Кроме того, российские власти временно не будут принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд рабочих из КНР, а также разрешения на привлечение иностранных работников.
Ограничение не коснется транзитных пассажиров, уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
4831301
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
О, какая молниеносная и своевременная реакция, прямо в духе легендарной Эстонии..
18 февраля, 20:53
Сергей Норд
421107
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