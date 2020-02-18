Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. С полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию гражданам С полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая , прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями.

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, российские власти временно не будут принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд рабочих из КНР, а также разрешения на привлечение иностранных работников.

Ограничение не коснется транзитных пассажиров, уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.