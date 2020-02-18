Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань

"Они поедут в две провинции и, если понадобится, они могут поехать в Ухань. Все возможности открыты", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ напомнил, что представители Организации с января находятся в провинции, но экспертная помощь может оказаться также полезной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса