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Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
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РИА Новости

Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань

20:32 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа международных экспертов ВОЗ может посетить Ухань, если понадобится, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Они поедут в две провинции и, если понадобится, они могут поехать в Ухань. Все возможности открыты", - сказал он.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
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Гендиректор ВОЗ напомнил, что представители Организации с января находятся в провинции, но экспертная помощь может оказаться также полезной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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