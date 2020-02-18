ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку

Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. зарегистрировала порядка 100 случаев Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку, большинство из них на круизном лайнере "Diamond Princess", заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент насчитывается 92 случая передачи COVID19 от человека к человеку в 12 странах за пределами Китая. У нас недостаточно данных о случаях за пределами Китая, чтобы провести сравнительную оценку серьезности заболевания или уровня смертности", - сказал он.

По его словам, ВОЗ отслеживает ситуацию вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие, чтобы лучше понять развитие каждого случая болезни.

При этом организация пока не зарегистрировала устойчивой передачи вируса от человека к человеку, за исключением заразившихся на круизном лайнере "Diamond Princess". В ВОЗ подчеркнули, что большинство из них имеют легкую форму COVID19, а основная часть пассажиров и вовсе здорова.