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ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
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РИА Новости

ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку

20:27 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку, большинство из них на круизном лайнере "Diamond Princess", заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент насчитывается 92 случая передачи COVID19 от человека к человеку в 12 странах за пределами Китая. У нас недостаточно данных о случаях за пределами Китая, чтобы провести сравнительную оценку серьезности заболевания или уровня смертности", - сказал он.
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По его словам, ВОЗ отслеживает ситуацию вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие, чтобы лучше понять развитие каждого случая болезни.
При этом организация пока не зарегистрировала устойчивой передачи вируса от человека к человеку, за исключением заразившихся на круизном лайнере "Diamond Princess". В ВОЗ подчеркнули, что большинство из них имеют легкую форму COVID19, а основная часть пассажиров и вовсе здорова.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВесь мирВОЗКитайУханьВ мире
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