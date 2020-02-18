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Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
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РИА Новости

Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства

20:24 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Осло: Городская ратуша (архитектор Рагнер Эстберг, 1933 -1950 гг.)
Виды Осло: Городская ратуша (архитектор Рагнер Эстберг, 1933 -1950 гг.)
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Окружной суд Осло отказал в удовлетворении иска норвежской компании Ølen Betong Gruppen AS ("Олен бетон") против правительства Норвегии по иску, в котором она утверждала, что спецслужбы королевства несколько лет пытались вербовать сотрудников ее предприятия в Мурманске, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Окружной суд Осло поддержал сторону государства по иску компании Ølen Betong. Компания требовала порядка 140 миллионов крон (примерно 14,5 миллиона евро) в качестве компенсации после предполагаемых попыток вербовки норвежской разведки", - сообщила телекомпания.
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Окружной суд Осло полагает, что действия спецслужб не выходили за рамки закона и что контакты с норвежскими гражданами за рубежом являются одним из необходимых путей получения информации. Суд не увидел связи между понесенными компанией убытками и контактами ее сотрудников со спецслужбами. На самом предприятии телекомпании сообщили, что, скорее всего, будут обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что причиной иска были названы неоднократные нежелательные попытки норвежских спецслужб завербовать ключевых сотрудников истца, чтобы те согласились стать информаторами в России. Это привело к тому, что руководство фирмы подвергалось длительным допросам со стороны представителей российских спецслужб. После этого российские власти запретили въезд в страну для этих людей, что привело к тому, что группа Ølen Betong в Мурманске понесла большие убытки.
Ранее телекомпания NRK со ссылкой на работников предприятия заявляла, что служба разведки Норвегии в течение многих лет пыталась завербовать сотрудников предприятия в Мурманске. Двое из них были высланы из России с запретом на въезд на 10 лет, в том числе один из основателей компании, исполнительный директор мурманского филиала Атле Берге.
Ølen Betong — один из крупнейших производителей бетона и изделий из бетона в Норвегии, компания основана в 1974 году. Главный офис расположен в Олене — населенном пункте в районе Хоугесунда. Предприятие компании начало работу в Мурманске в 2008 году, вложив порядка 200 миллионов крон в производство.
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