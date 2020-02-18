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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T20:15+0300
https://ria.ru/20200218/1564941913.html
Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
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РИА Новости

Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе

20:15 18.02.2020
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Турция не намерена просить НАТО о военном вмешательстве в конфликт в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"Мы не говорим, чтобы пришла НАТО с военным вмешательством в конфликт в Идлибе, но атаки сирийского режима нужно остановить", - сказал Калын журналистам.
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИбрагим КалынИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияВ мире
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