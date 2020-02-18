Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T20:11+0300
https://ria.ru/20200218/1564941580.html
Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование

20:03 18.02.2020 (обновлено: 20:11 18.02.2020)
187
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился Дохе с членами руководства движения ХАМАС Халедом Машаалем, Мусой Абу-Марзуком и Сами Хатером, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике восстановления палестинского национального единства и перспективам урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой базе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Вид на Иорданскую долину
14:02
В ООП предостерегли Израиль от присоединения Иорданской долины
100012
Обсудить 0
Михаил БогдановДохаХамасРоссияПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу
Стенд Роснефть
Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Здание Госдепартамента в США
В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Военнослужащие армии Халифы Хафтара
Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
В Нидерландах заявили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44МИД поприветствовал решение Южного Судана об административной реформе
21:42Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:24Правительство в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
Лента новостейМолния