США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США убеждают Индию Китай отказаться от венесуэльской нефти, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Два крупнейших клиента для (поставок) венесуэльской нефти - Индия и Китай, именно в таком порядке. Мы будем вести разговоры с клиентами, разъяснять им американскую политику относительно венесуэльской нефти", - сказал Абрамс журналистам в госдепе.

"Мы продолжим убеждать страны, которые поддерживают этот режим, чтобы снизить подобную деятельность с их стороны", - добавил он.