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США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
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РИА Новости

США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти

20:01 18.02.2020 (обновлено: 20:08 18.02.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Два крупнейших клиента для (поставок) венесуэльской нефти - Индия и Китай, именно в таком порядке. Мы будем вести разговоры с клиентами, разъяснять им американскую политику относительно венесуэльской нефти", - сказал Абрамс журналистам в госдепе.
"Мы продолжим убеждать страны, которые поддерживают этот режим, чтобы снизить подобную деятельность с их стороны", - добавил он.
США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
Владимир Джабаров
19:34
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