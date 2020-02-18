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Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
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РИА Новости

Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику

19:59 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсуждали водородную энергетику и кооперацию в части производства элементов питания, рассказал журналистам по итогам встречи руководитель российского ведомства Денис Мантуров.
"Что касается новых идей, сегодня обсуждались вещи, связанные с использованием водородной энергетики, и мы будем в этом направлении активно сотрудничать. Это и развитие направления по накопителям электроэнергии - батареи, конденсаторы, которые обязательно должны разрабатываться и производиться в Европе с учетом того, что сейчас эта прерогатива относится к Юго-Восточной Азии, поскольку основные компетенции расположены в Японии, Корее и Китае", - сказал министр.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
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По его словам, в Германии и России эти компетенции менее развиты, поэтому сегодня стороны договорились объединить потенциальные возможности и усилия, чтобы наращивать компетенции в этой области: в РФ есть кадмий, никель и возможность получать концентрат лития, и медь, что является составной частью любых видов батарей. Для РФ это направление, как для Германии и Франции, крайне важно, страны будут его развивать, подчеркнул глава Минпромторга.
"Также говорили, что надо создавать максимально комфортные условия в формате зеленого коридора для малых и средних компаний в части упрощения таможенных процедур для того, чтобы активизировать поставки в двухстороннем формате", - описал он.
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Петер АльтмайерДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГерманияРоссияЭкономика
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