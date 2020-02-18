Фигуранту дела о беспорядках в Москве дали условный срок

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно последнего на сегодняшний момент неосужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге 27 июля толкнул росгвардейца с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Суд постановил назначенное наказание считать условным и освободить подсудимого в зале суда", - сказали в пресс-службе.
Ранее прокурор просил для него 3 года и 6 месяцев колонии.
По версии следствия, Баршай, который сейчас учится в МАИ, на митинге допустил в адрес сотрудника Росгвардии насилие, не опасное для здоровья. Как отметил прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, а затем "разбежался, сгруппировался и прыгнул" на сотрудника, нанеся ему травму. Сам он себя виновным не считает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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