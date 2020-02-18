В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

"В 18.30 (совпадает с мск) украинские каратели с применением 120-миллиметровых минометов открыли огонь в направлении населенного пункта Березовское, выпустив по позициям шесть мин… Трагически погиб один военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.