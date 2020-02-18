В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики во вторник второй раз обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб ополченец, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"В 18.30 (совпадает с мск) украинские каратели с применением 120-миллиметровых минометов открыли огонь в направлении населенного пункта Березовское, выпустив по позициям шесть мин… Трагически погиб один военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели обстрел после отъезда из данного района наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Мы призываем международные организации, осуществляющие контроль за соблюдением режима прекращения огня, провести разбирательство по данному факту, а виновных украинских преступников привлечь к ответственности", - добавил официальный представитель ведомства.