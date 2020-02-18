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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T20:23+0300
https://ria.ru/20200218/1564940900.html
Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу
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РИА Новости

Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу

19:46 18.02.2020 (обновлено: 20:23 18.02.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
"Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию", — сказал Калын журналистам.
Он подчеркнул, что Анкара не хочет ухудшения отношений с Россией, но атаки со стороны сирийских войск нужно предотвратить.
По словам Калына, Турция продолжит направлять военных и бронетехнику в Идлиб "для защиты жителей региона".
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Пресс-секретарь турецкого президента также уточнил, что Москва и Анкара договорились продолжать переговоры по урегулированию в Идлибе.
"Мы настаиваем на имплементации Сочинского меморандума по Илдибской зоне деэскалации и отводу сил режима (сирийской армии) за ее пределы. Речь идет о границах, которые были намечены 2,5 года назад. Наши наблюдательные пункты были размещены в соответствии с ними, и мы не собираемся это менять", — сказал Калын журналистам.
Первый этап переговоров России и Турции состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй прошел в Москве в понедельник и вторник.
В состав российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевИбрагим КалынСергей ЛавровСирияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Зачем это все нужно простым Россиянам ?
18 февраля, 20:25
freizdorf
0000114
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