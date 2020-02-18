Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу

"Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию", — сказал Калын журналистам.

Он подчеркнул, что Анкара не хочет ухудшения отношений с Россией, но атаки со стороны сирийских войск нужно предотвратить.

По словам Калына, Турция продолжит направлять военных и бронетехнику в Идлиб "для защиты жителей региона".

Пресс-секретарь турецкого президента также уточнил, что Москва и Анкара договорились продолжать переговоры по урегулированию в Идлибе.

"Мы настаиваем на имплементации Сочинского меморандума по Илдибской зоне деэскалации и отводу сил режима (сирийской армии) за ее пределы. Речь идет о границах, которые были намечены 2,5 года назад. Наши наблюдательные пункты были размещены в соответствии с ними, и мы не собираемся это менять", — сказал Калын журналистам.

Первый этап переговоров России и Турции состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй прошел в Москве в понедельник и вторник.

В состав российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.