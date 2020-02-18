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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T19:45+0300
https://ria.ru/20200218/1564940862.html
В Турции сообщили о планах новых переговоров с Россией по Идлибу
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РИА Новости

В Турции сообщили о планах новых переговоров с Россией по Идлибу

19:45 18.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelСпециальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Турция и Россия договорились о продолжении переговоров по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
"Мы настаиваем на имплементации Сочинского меморандума по Илдибской зоне деэскалации и отводу сил режима (сирийской армии) за ее пределы. Речь идет о границах, которые были намечены 2,5 года назад. Наши наблюдательные пункты были размещены в соответствии с ними, и мы не собираемся это менять. Стороны решили продолжать эти переговоры", - сказал Калын журналистам.
Он добавил, что Турция выполняет свои обязательства по Сочинскому меморандуму. "Но если будут продолжаться атаки на наши наблюдательные пункты, мы будет жестко отвечать, пусть никто не сомневается", - подчеркнул Калын.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу Анкара выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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