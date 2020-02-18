Путин освободил Суркова от должности помощника президента

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин освободил Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал высказывание об изменении политики личным мнением эксперта, но подтвердил журналистам, что главным сотрудником администрации президента, занимающимся вопросами Украины, будет замруководителя ведомства Дмитрий Козак.