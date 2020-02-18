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Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи

19:43 18.02.2020
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© AFP 2020 / LNA War Information DivisionВоеннослужащие армии Халифы Хафтара
Военнослужащие армии Халифы Хафтара
© AFP 2020 / LNA War Information Division
БЕНГАЗИ (Ливия), 18 фев - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок.
Ранее ЛНА заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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"Подразделения вооруженных сил (ЛНА - ред.) соблюдают прекращение огня согласно поступившим им военным приказам, однако ввиду постоянных нарушений и огня со стороны террористических группировок, которые вышли из-под контроля (правительства - ред.) Сарраджа, вооруженные силы (ЛНА - ред.) отдали приказ нанести военные удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи", - сообщается в распространенном заявлении командования ЛНА.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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15:54
Армия Хафтара в Ливии уничтожила турецкое судно с оружием
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Халифа ХафтарТриполиЛивияБенгазиВ мире
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