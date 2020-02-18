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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-02-18T19:20+0300
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Художественная подсветка преобразит Елисеевский магазин в Москве
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РИА Новости

Художественная подсветка преобразит Елисеевский магазин в Москве

19:20 18.02.2020
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© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыАрхитектурно-художественная подсветка на историческом здании гастронома "Елисеевский" в Москве
Архитектурно-художественная подсветка на историческом здании гастронома Елисеевский в Москве
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка появится на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"В 2020 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы установят архитектурно-художественную подсветку на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве также отметили, что правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры." Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов", - отметили в КГХ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыМоскваОбщество
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