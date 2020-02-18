Художественная подсветка преобразит Елисеевский магазин в Москве

"В 2020 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы установят архитектурно-художественную подсветку на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры." Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов", - отметили в КГХ.