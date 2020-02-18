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Архангельская область
Архангельская область
2020-02-18T19:20+0300
https://ria.ru/20200218/1564940260.html
Игорь Орлов: Поморье заинтересовано в сотрудничестве с Белоруссией
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РИА Новости

Игорь Орлов: Поморье заинтересовано в сотрудничестве с Белоруссией

19:20 18.02.2020
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Павел Кононов
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 18 фев – РИА Новости. Архангельская область заинтересована в поставках в регион белорусской техники для лесного хозяйства, дорожного строительства и ЖКХ, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе рабочей поездки в Минск.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Орлов обсудил в Минске вопросы сотрудничества в сфере транспорта, машиностроения, сельского хозяйства, а также образования и культуры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом при участии руководителей профильных министерств с обеих сторон.
"Архангельский картон, северная рыба и водоросли, белорусские продукты питания, двусторонний туризм, образовательные и культурные обмены: точек соприкосновения между Белоруссией и Архангельской областью - великое множество", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что в 2015 году между правительствами Поморья и Белоруссии было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
По мнению премьер-министра Белоруссии, товарооборот между Архангельской областью и Республикой Беларусь сегодня еще не достиг тех значений, которые возможны с учетом потенциала участников этого процесса. "Нам есть к чему стремиться и над чем работать", - приводит пресс-служба слова Румаса.
В частности, стороны проявили взаимный интерес в поставках в Поморье белорусской техники для лесного хозяйства, дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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В пресс-службе напомнили, что с 2016 года автотранспортные предприятия Архангельской области регулярно обновляют автобусный парк, в том числе за счет приобретения автобусов Минского автомобильного завода. Из 99 единиц автобусов, работающих на муниципальных маршрутах Архангельска, 36 – автобусы марки МАЗ. В этом году регион готов закупить еще 45 автобусов.
Стороны договорились по итогам встречи проанализировать возможности применения в северных условиях электробусов – экологически чистого транспорта, производимого белорусскими предприятиями.
"Этот вопрос нуждается в глубокой проработке, поскольку все предложения, которые рассматривались до этого, не подошли по функционалу, так как суровые северные условия предъявляют к подобной технике особые требования", - подчеркнул губернатор Поморья.
Взаимовыгодное сотрудничество возможно и в сфере жилищного строительства, поскольку белорусские партнеры имеют опыт возведения целых жилых кварталов, который уже опробован ими в рамках договора с Калужской областью. Еще одно направление сотрудничества в жилищной сфере – поставки в Архангельскую область лифтов производства ОАО "Могилевлифтмаш".
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Также в рамках встречи были намечены планы по взаимодействию в области современных разработок отопительных систем. "Интерес Архангельской области обусловлен тем, что белорусы активно применяют отопительное оборудование, работающее на торфе, что для региона с его неосвоенными запасами торфа очень интересно. В то же время Поморье является крупнейшим поставщиком пеллет, и Беларусь, в свою очередь, проявляет интерес к этому виду биотоплива, производимого из отходов лесопроизводства", - пояснили в пресс-службе.
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Архангельская областьИгорь ОрловАрхангельская областьБелоруссияЭкономика
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