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Суд оставил экс-депутата Рады Пашинского под домашним арестом
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РИА Новости

Суд оставил экс-депутата Рады Пашинского под домашним арестом

19:14 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСергей Пашинский
Сергей Пашинский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Сергей Пашинский. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщила во вторник пресс-служба суда.
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры ранее оставил Пашинского под домашним арестом до 27 марта. Защита экс-депутата подала апелляцию.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
Сергей Пашинский
8 октября 2019, 10:02
Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией
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