Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T19:38+0300
https://ria.ru/20200218/1564940011.html
Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Сирии

19:10 18.02.2020 (обновлено: 19:38 18.02.2020)
967
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и Турция подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии, говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций по Сирии в Москве.
В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров также отмечалось, что "достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно, в конечном счете, только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны". "Кроме того, была подчеркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - отметили в МИД РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
17:07Война в Сирии
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Обстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
18:46
СМИ сообщили о гибели члена КСИР при ракетной атаке в Сирии
871002
Обсудить 1
Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевМоскваВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
В Турции сообщили о планах новых переговоров с Россией по Идлибу
Военнослужащие армии Халифы Хафтара
Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи
Владимир Джабаров
Санкции США по Rosneft Trading можно обойти, считает Джабаров
Ситуация в Сирии
В Сирии при ракетной атаке погиб член иранского КСИР, сообщили СМИ
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Табличка на здании компании Роснефть
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу
Здание Госдепартамента в США
В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
Лента новостейМолния