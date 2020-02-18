Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Сирии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и Турция подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии, говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций по Сирии в Москве.

В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров также отмечалось, что "достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно, в конечном счете, только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны". "Кроме того, была подчеркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - отметили в МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.