В Париже предъявили обвинение подруге Павленского

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Парижа предъявила Александре де Таддео, подруге российского художника-акциониста Петра Павленского , обвинение в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера", сообщает телеканал LCI

Павленский и де Таддео были задержаны в субботу. В их отношении было открыто досудебное разбирательство.

Адвокат 29-летней девушки сообщил, что после предъявления обвинения она была освобождена, но по решению суда будет находиться под судебным контролем.

Обвиняемой также запрещено общаться с Павленским, который также является фигурантом дела об утечках видео.

Ранее сообщалось, что де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями. Она призналась, что Бенжамен Гриво отправил ей интимные видео, однако опровергла причастность к их публикации и распространению в сети. В воскресенье следователи провели обыск в ее квартире.