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В Париже предъявили обвинение подруге Павленского
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РИА Новости

В Париже предъявили обвинение подруге Павленского

19:07 18.02.2020 (обновлено: 19:32 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХудожник Петр Павленский у здания Мещанского суда Москвы. 2016 год
Художник Петр Павленский у здания Мещанского суда Москвы. 2016 год
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа предъявила Александре де Таддео, подруге российского художника-акциониста Петра Павленского, обвинение в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера", сообщает телеканал LCI.
Павленский и де Таддео были задержаны в субботу. В их отношении было открыто досудебное разбирательство.
Адвокат 29-летней девушки сообщил, что после предъявления обвинения она была освобождена, но по решению суда будет находиться под судебным контролем.
Обвиняемой также запрещено общаться с Павленским, который также является фигурантом дела об утечках видео.
Художник Петр Павленский
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Ранее сообщалось, что де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями. Она призналась, что Бенжамен Гриво отправил ей интимные видео, однако опровергла причастность к их публикации и распространению в сети. В воскресенье следователи провели обыск в ее квартире.
Французские правоохранительные органы задержали Павленского и де Таддео в рамках расследования распространения интимных видео, после которого кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Бенджамен Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
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Петр ПавленскийФранцияПарижВ мире
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