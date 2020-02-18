В Париже предъявили обвинение подруге Павленского

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа предъявила Александре де Таддео, подруге российского художника-акциониста Петра Павленского, обвинение в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера", сообщает телеканал LCI.
Павленский и де Таддео были задержаны в субботу. В их отношении было открыто досудебное разбирательство.
Адвокат 29-летней девушки сообщил, что после предъявления обвинения она была освобождена, но по решению суда будет находиться под судебным контролем.
Обвиняемой также запрещено общаться с Павленским, который также является фигурантом дела об утечках видео.
Ранее сообщалось, что де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями. Она призналась, что Бенжамен Гриво отправил ей интимные видео, однако опровергла причастность к их публикации и распространению в сети. В воскресенье следователи провели обыск в ее квартире.
Французские правоохранительные органы задержали Павленского и де Таддео в рамках расследования распространения интимных видео, после которого кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Бенджамен Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.