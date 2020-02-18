Интерпол отказался разыскивать журналиста "Росбалта" Шварева

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Интерпол отказался разыскивать журналиста издания "Росбалт" Александра Шварева, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
"По словам моего подзащитного, Интерполом было принято решение не разыскивать его", - сказал собеседник агентства. Он также повторил свой тезис о безосновательности обвинений в адрес Шварева.
Бушманов добавил, что по состоявшимся судебным решениям по этому делу в настоящее время готовится жалоба в ЕСПЧ.
Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии. В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца.
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В начале этого года во второй кассационный суд были поданы три кассационные жалобы на постановления судов о проведении обысков и избрании меры пресечения. В удовлетворении всех трёх суд отказал, данные решения будут обжалованы в Верховном суде России.
Журналисту вменяется вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление на имя руководителя ГСУСК по Москве, в котором говорится о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова, а также о противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства.
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