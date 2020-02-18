Интерпол отказался разыскивать журналиста "Росбалта" Шварева

"По словам моего подзащитного, Интерполом было принято решение не разыскивать его", - сказал собеседник агентства. Он также повторил свой тезис о безосновательности обвинений в адрес Шварева.

Бушманов добавил, что по состоявшимся судебным решениям по этому делу в настоящее время готовится жалоба в ЕСПЧ.

Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии. В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца.

В начале этого года во второй кассационный суд были поданы три кассационные жалобы на постановления судов о проведении обысков и избрании меры пресечения. В удовлетворении всех трёх суд отказал, данные решения будут обжалованы в Верховном суде России.

Журналисту вменяется вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.